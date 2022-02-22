Україна має план на випадок, якщо російська армія піде у наступ на українські міста, включно з Києвом.
Про це в ефірі Свободи слова на ICTV заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Прем’єра запитали, чи має Україна план дій на випадок загострення з боку Росії.
– План є і в уряду, план є і в наших військових. Всі ці плани розроблені, але частина з цих планів має гриф “таємно”, тому я не можу їх обговорювати, – сказав прем’єр-міністр
Він наголосив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій.
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