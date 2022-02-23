Найімовірнішим сценарієм розвитку подій є ескалація з боку Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це заявив народний депутат, член депутатської фракції Слуга народу Федір Веніславський, який очолює підкомітет з питань безпеки та оборони у комітеті Верховної Ради з розвідки.

– Говорити про ті сценарії протидії з боку військово-політичного керівництва України, які мають місце у випадку якихось загострень не є коректним з точки зору безпекової ситуації. Але наші розвідки попереджали, що одним з найбільш ймовірних сценаріїв… є ескалація в ОРДЛО України, – сказав він.

Федір Веніславський додав, що під ескалацією мається на увазі посилення обстрілів, різноманітні провокації з боку РФ, збільшення дезінформації та фейків з боку РФ.

– Ми до цього абсолютно готові. Говорити про те, що в нас є якісь побоювання щодо розширення ескалації, то наразі таких побоювань немає, – сказав народний депутат.

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