Весь світ почув, як Путін переписує історію – президент США

Президент США Джо Байден повідомив, що весь світ почув, як президент Росії Володимир Путін переписує історію.

– Путін прямо напав на право України на існування та поставив під загрозу інші країни. Нема питання, хто агресор. Росія – агресор. Тим не менш, найгіршого сценарію ще можна уникнути! США готові до дипломатичного рішення. Ми готові і судитимемо Росію по справам, а не словам, – заявив Байден.

Він додав, що сподівається, що дипломатичне вирішення конфлікту з Росією ще можливе, проте для цього потрібна деескалація.