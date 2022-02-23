Весь світ почув, як Путін переписує історію – президент США

Президент США Джо Байден повідомив, що весь світ почув, як президент Росії Володимир Путін переписує історію.
– Путін прямо напав на право України на існування та поставив під загрозу інші країни. Нема питання, хто агресор. Росія – агресор. Тим не менш, найгіршого сценарію ще можна уникнути! США готові до дипломатичного рішення. Ми готові і судитимемо Росію по справам, а не словам, – заявив Байден.
Він додав, що сподівається, що дипломатичне вирішення конфлікту з Росією ще можливе, проте для цього потрібна деескалація.
– Ми об’єднані у підтримці України, у нашому протистоянні російській агресії та у невідкладності загрози з боку Росії, – сказав президент США.