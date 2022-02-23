Серед російських військовослужбовців, яких Кремль стягнув до кордонів України, спостерігається пригнічений морально-психологічний стан.

Про це поінформував сьогодні на нараді в Харкові начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін.

За даними спецслужби, у російських військах, які сконцентровані поблизу кордонів України, спостерігається нестача їжі.

– Ми бачимо щоденне зниження морально-психологічного показника в російських військах. У “найкращих” традиціях військ Радянського Союзу ці солдати, ці військовослужбовці нікому не потрібні. Бачимо нестачу їжі у військовослужбовців РФ: тобто їх викидають і фактично забувають погодувати. Бачимо ті скотячі умови, в яких вони живуть, – зазначив Дудін.

За його словами, серед російських офіцерів лунають відверті нарікання на фінансове забезпечення через коливання курсу долара в РФ. Так, наприклад, після “визнання Д/ЛНР” Радбезом РФ на Московській біржі обвалився курс рубля.

– Також фіксуємо настрої офіцерів, які вже починають відверто в прямому ефірі обговорювати ті фінансові негаразди, які спіткали Російську Федерацію. І вже фактично обговорюють, що та зарплата, яка була вчора, на сьогодні щодо курсу долара змінилася. І вони кажуть про те, що відбувається фактичне зниження їхньої заробітної плати, – розповів Роман Дудін.

За інформацією СБУ, російські військовослужбовці розуміють, що в Україні для них “буде дуже спекотно”.

– Непоодинокими є розмови, де вони відверто не розуміють, навіщо вони мають іти в Україну, де вони відверто засуджують ці дії, де вони розуміють, що тут буде для них дуже спекотно, – наголосив Дудін.

Глава Управління СБУ Харківщини також розповів, що найбільш боєздатна тактична група РФ має лише 70% справної техніки.

Крім того, за інформацією СБУ, війська РФ на тлі ескалації агресії проти України закупили 45 тис. целофанових пакетів для перевезення трупів.

Як відомо, у вівторок, 22 лютого, Рада Федерації РФ схвалила використання російської армії за кордоном (тобто на тимчасово окупованому українському Донбасі). З відповідним запитом до цього органу звернувся Володимир Путін.

В Україні ж з 23 лютого розпочався призов резервістів у особливий період. Таке рішення ухвалив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Харківська ОДА

Фото: СБУ