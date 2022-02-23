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Через загострення на Донбасі Маріуполь вирішили взяти під посилену охорону

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Через загострення на Донбасі Маріуполь вирішили взяти під посилену охорону

Охорону Маріуполя вирішили посилити у зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі та російською загрозою ескалації. Такий режим, як очікується, має забезпечити готовність до будь-яких ситуацій.

Так, на сайті президента повідомляється, що заступник голови Офісу Кирило Тимошенко провів селекторну нараду з головами ОДА та мерами щодо введення надзвичайного стану на всій території України, крім Донецької та Луганської області, де відбувається операція Об’єднаних сил.

– Обговорили плани дій у різних ситуаціях, організацію роботи медичних закладів, дії військово-цивільних адміністрацій Луганської та Донецької областей, місцевої влади Маріуполя, охорона якого буде посилена, – сказано у повідомленні.

До цього повідомлялося, що на навчання Сил територіальної оборони має призвати понад 14 тис. резервістів. Збори проведуть у Краматорську, Маріуполі та Сєверодонецьку.

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Джерело: Офіс президента

Фото: УНІАН

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