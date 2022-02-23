Це непристойне збочення: Австралія про те, що Путін називає свої війська в Україні “миротворцями”

Міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн виступила із критикою президента Росії Володимира Путіна.

Як уточнюється, раніше глава Кремля заявив, що солдати РФ діятимуть в Україні як “миротворці”.

– Твердження президента Путіна про те, що російські солдати діють як миротворці, справді є непристойним збоченням тієї шляхетної та життєво важливої ​​ролі, яку покоління миротворців грали у всьому світі, – заявила вона.

Пейн додала, що Австралія, не вагаючись, запровадить додаткові санкції, якщо Москва ще більше загострить ситуацію.

– Будь-які припущення про те, що дії Росії мають законні підстави, є чистою пропагандою та дезінформацією, – сказала міністр закордонних справ Австралії.

До цього прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон підтвердив санкції щодо восьми високопоставлених представників російських силових структур та представників нафтогазового сектора. Він сказав, що це лише перша серія покарань, і застеріг від “пособництва та підбурювання” до нового вторгнення в Україну.