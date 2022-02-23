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Дуда закликав ввести серйозні санкції проти Росії через агресію проти України

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда під час брифінгу 23 лютого у Києві закликав до введення серйозних санкцій проти Росії за її агресію проти України.

– Агресія Росії проти України має бути зустрінута рішучими та серйозними санкціями від міжнародної спільноти. Немає місця для створення зон впливу у сучасному світі. Україна заслуговує на отримання статусу країни-кандидата в члени Європейського Союзу, – підкреслив він.

Нагадаємо, також Анджей Дуда звернувся до Володимира Путіна із закликом утриматися від війни та агресії проти України.

Він наголосив, що своїми діями Кремль руйнує структуру європейської безпеки, яка забезпечувала Європі спокій десятиліттями.

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