На фоні військової ескалації з боку Росії в Харкові посилюють заходи безпеки та готуються до захисту міста.

Про це сьогодні розповів начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін.

Він зазначив, що в Харкові зараз працює штаб АТЦ (Антитерористичного центру). Сформовано сім бригад силовиків.

Була посилена складова протиповітряної оборони (ППО).

Роман Дудін уточнив, що станом на сьогодні вже сформовано два пояси оборони Харкова, здійснено мінування потенційних підходів до міста. Також задіяні групи спецпризначення військової розвідки.

– На сьогодні фактично повністю сформоване військове керівництво. Здійснені всі необхідні заходи, в тому числі мінування потенційних підходів, комплекс усіх заходів, які військові мають зробити. Окремо в місті працюють групи спеціального призначення військової розвідки. На сьогодні сформовано два пояси оборони Харкова лише з військових, – наголосив Дудін.

Він також поінформував, що в Харкові регулярно фіксують спроби дестабілізації ситуації. Наприклад, у ніч з 21 на 22 лютого була припинена спроба підпалу церков Московського патріархату. Виконавців затримали.

Раніше сьогодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголосив, що якщо російські війська підуть в атаку на Київ або будь-яке інше українське місто, відсіч буде миттєвою.

Як відомо, на тлі загострення російської агресії президент України Володимир Зеленський оголосив призов резервістів у особливий період. Він розпочався в середу, 23 лютого.

Призову підлягають резервісти віком від 18 до 60 років (офіцери та рядовий, сержантський склад). Максимальний термін служби становитиме один рік.

Водночас рішення про оголошення в Україні загальної мобілізації поки не ухвалювали.

Джерело: Харківська ОДА