Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які замінять військові комісаріати (військкомати).

Як пояснив під час засідання прем’єр Денис Шмигаль, йдеться про своєрідні “мілітарі-ЦНАПи”.

З їх допомогою планують вдосконалити процес військового призову, обліку тощо.

– Ми фактично говоримо про мілітарні центри надання адміністративних послуг. Вони дозволять осучаснити та покращити організацію процесу військового обліку, призову й мобілізації, – наголосив Шмигаль.

Очільник уряду уточнив, що в таких територіальних центрах буде діяти інформаційно-телекомунікаційна система Оберіг, створена для забезпечення військового обліку українців. У ній зберігатимуться дані про військовозобов’язаних та призовників.

– Це реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів, який дозволить пришвидшити та зробити більш ефективним процес розгортання оборони та підготовки нашої армії, – заявив Шмигаль.

Затверджене сьогодні положення визначає, як будуть функціонувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, їхні завдання, функції, повноваження, права та обов’язки їх керівників.

Згідно з документом, “Мілітарі-ЦНАПи” є органами військового управління, які забезпечують виконання законодавства з питань військової служби та військового обов’язку, мобілізаційної підготовки, а також мобілізації.

Територіальні центри мають діяти в Автономній Республіці Крим, областях України, в містах Києві та Севастополі, а також в інших містах та районах.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки буде утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати Міністерство оборони України.

Як відомо, у вересні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким, серед іншого, передбачалося перейменування військових комісаріатів на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а посаду “військовий комісар” – на “керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки”.

У жовтні минулого року Кабінет міністрів погодив цей указ президента.

У січні цього року міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що колишні військкомати в Україні планують перетворити на аналоги Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів). Він зазначав, що пілотний проєкт такого “мілітарі-ЦНАПу” вже відпрацьовується на базі одного з центрів комплектування у Києві.

Згідно із задумом Міноборони України, колишні військкомати повинні перетворитися на своєрідні зручні рекрутингові центри, зокрема й для потреб територіальної оборони.