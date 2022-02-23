Москву ще можна змусити відмовитись від агресивних намірів – Кулеба в ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у середу, 23 лютого, виступив на дебатах Генеральної Асамблеї ООН.

– У ці дні у нас, ймовірно, останнє вікно можливостей, щоб зробити те, чого Росія не очікує від ООН та її держав-членів – продемонструвати безпрецедентну здатність і готовність діяти, щоб зупинити агресію. Незалежно від того, які відносини ви розвиваєте між собою, ваш основний обов’язок – захищати Статут ООН, – заявив міністр.

За його словами, змусити Москву відмовитись від агресивних намірів можуть лише активна дипломатія, жорсткі політичні меседжі, жорсткі економічні санкції та зміцнення обороноздатності України.

Міністр розповів міжнародній спільноті про те, що РФ ескалує ситуацію поблизу державного кордону України, а також у тимчасово окупованих Донбасі, Криму та в регіоні Чорного та Азовського морів.

– Зараз ми переживаємо найбільшу кризу в Європі з часів Другої світової війни. Ця криза створена та загострюється однією стороною в односторонньому порядку – Російською Федерацією. Звинувачення Росії на адресу України є абсурдними. Україна ніколи нікому не загрожувала та не нападала, – сказав він.

Кулеба наголосив, що керівництво РФ заперечує саме право України на існування.

– Почавши нову хвилю агресивних дій проти України, Росія атакує базові, фундаментальні засади міжнародного миру та безпеки, стовпи ООН та саме існування Української держави, – заявив він.

Глава МЗС України стверджує, що визнання Москвою “незалежності” тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях стало остаточним ударом по багаторічному мирному процесу та одностороннім виходом Росії з Мінських угод.

У цьому контексті він закликав ООН та її держави-члени до негайних рішучих дій.

– Потрібні швидкі, конкретні та рішучі дії. Новий тип дій ООН та міжнародної спільноти, що відповідає рівню загрози, з якою ми всі, а не лише Україна, стикаємось сьогодні через агресивний курс Росії, – повідомив Дмитро Кулеба.

Міністр нагадав про ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо створення нового формату переговорів для врегулювання кризи безпеки, влаштованої Росією. Йдеться про п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина.