На наших очах руйнується вся структура безпеки Європи – Дуда про агресію РФ

У середу, 23 лютого, під час брифінгу в Києві президент Польщі Анджей Дуда заявив, що через агресію РФ руйнується вся структура безпеки Європи.

Він наголосив, що Кремль загрожує не лише Україні, а й східному флангу НАТО, а також всьому Європейському Союзу.

– На наших очах руйнується вся безпекова структура Європи, яка гарантувала спокій десятиліттями. Ми обмінялися інформацією про свої дії та ініціативи, щоб уникнути цього. Те, що відбувається – великий тест для європейської солідарності, ЄС і НАТО мають бути єдиними. Ми не можемо допустити, щоб у результаті політичних ігор та маніпуляцій можна було побачити слабкість та нерівність між різними державами-членами, – заявив Дуда.

Президент Польщі додав, що одним із завдань президента РФ Володимира Путіна є якраз спроба посіяти чвари в ЄС та НАТО, знайти їхню слабкість.