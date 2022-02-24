Париж, Берлін, Прага: у країнах Європи проводять акції на підтримку України

На тлі ескалації російської агресії проти України в країнах Європи проводять акції на підтримку України під слоганом #StandWithUkraine – стоїмо з Україною.
Так, мерію столиці Франції Парижа підсвітили у кольори українського прапора на знак солідарності.
Паризька мерія @Paris сьогодні ???????? в знак солідарності з Україною та українським народом !
Teraz #Paryż ????????????????#solidarnizukraina #Ukraine #StandWithUkraine #WolnaUkraina pic.twitter.com/5t15ICIxhW
— Beata André ???????? ???????? ???????? ????️???? ⚡ ???? (@BeataAnton2) February 23, 2022
У той же час у Берліні, у Німеччині, подібним чином продемонстрували солідарність забарвивши у синьо-жовтий колір Бранденбурзькі ворота.
Бранденбурзькі ворота, Берлін #StandWithUkraine https://t.co/PfAiCU5lyy
— дозвольте вставити ^ремарку (@kat67840280) February 23, 2022
У чеській Празі вивісили український прапор Національного музею.
Національний музей у Празі теж на боці України.
???? @MichaelRomancov#StandWithUkraine pic.twitter.com/LLYCSZzpV0
— UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) February 23, 2022
У Польщі у Любліні в рамках акції на підтримку України та українських громадян підсвітили синьо-жовтим Тринітарську Вежу.
????????????????22 лютого на плацу Літевському відбулась акція на підтримку України, її незалежності та суверенітету – #StandWithUkraine.
На знак солідарності з Україною у блакитно-жовтий колір було підсвічено Тринітарську Вежу в Любліні???????????????? pic.twitter.com/2G56CwBDWA
— UKR Consulate Lublin (@UKRinLublin) February 23, 2022