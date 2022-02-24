Париж, Берлін, Прага: у країнах Європи проводять акції на підтримку України

На тлі ескалації російської агресії проти України в країнах Європи проводять акції на підтримку України під слоганом #StandWithUkraine – стоїмо з Україною.

Так, мерію столиці Франції Парижа підсвітили у кольори українського прапора на знак солідарності.

У той же час у Берліні, у Німеччині, подібним чином продемонстрували солідарність забарвивши у синьо-жовтий колір Бранденбурзькі ворота.

У чеській Празі вивісили український прапор Національного музею.

Національний музей у Празі теж на боці України.

???? @MichaelRomancov#StandWithUkraine pic.twitter.com/LLYCSZzpV0 — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) February 23, 2022

У Польщі у Любліні в рамках акції на підтримку України та українських громадян підсвітили синьо-жовтим Тринітарську Вежу.