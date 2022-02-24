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Париж, Берлін, Прага: у країнах Європи проводять акції на підтримку України

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Україна ЄС

На тлі ескалації російської агресії проти України в країнах Європи проводять акції на підтримку України під слоганом #StandWithUkraine – стоїмо з Україною.

Так, мерію столиці Франції Парижа підсвітили у кольори українського прапора на знак солідарності.

У той же час у Берліні, у Німеччині, подібним чином продемонстрували солідарність забарвивши у синьо-жовтий колір Бранденбурзькі ворота.

У чеській Празі вивісили український прапор Національного музею.

У Польщі у Любліні в рамках акції на підтримку України та українських громадян підсвітили синьо-жовтим Тринітарську Вежу.

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Фото: Dreamstime

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