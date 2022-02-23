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Подарунок перед прощанням: активісти влаштували акцію під генконсульством РФ у Харкові

Ілля Нежигай редактор стрічки
Подарунок перед прощанням: активісти влаштували акцію під генконсульством РФ у Харкові

Біля російського Генерального консульства у Харкові активісти залишили траурний вінок із підписом “Йдіть додому! Горілки немає”.

Як зазначив представник громадської організації Світанок Вадим Поздняков, який приніс вінок до ґанку генконсульства, це є прощальним подарунком для Росії.

– Це просто прощальний подарунок нашим “хорошим друзям” з російського консульства, яке вже ми кілька разів вимагали закрити, – сказав він.

Активіст додав, що сподівається на розрив дипломатичних стосунків з Росією.

Наразі російська дипломатична установа перебуває під посиленою охороною правоохоронців.

Подарунок перед прощанням: активісти влаштували акцію під генконсульством РФ у Харкові / 3 фотографии

Напередодні у МЗС Росії повідомили про евакуацію своїх дипломатів та їхніх сімей з території України.

Ввечері 22 лютого з’явилося відео, на якому співробітники генконсульства РФ в Одесі спалюють документи дипмісії.

Цьому передувало визнання з боку Російської Федерації незаконних збройних формувань “ЛНР” та “ДНР”, а також рішення про використання збройних сил РФ за кордоном, тобто – на території окупованого Донбасу.

Президент Володимир Путін заявив, що РФ визнає території терористичних утворень у межах Луганської та Донецької областей України.

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Джерело: Суспільне

Фото: Суспільне

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