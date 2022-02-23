Станом на зараз влада не ухвалювала рішення про оголошення в Україні загальної мобілізації громадян.

Про це розповів сьогодні на брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, відповідаючи на запитання, за яких умов буде оголошено загальну мобілізацію.

– Що стосується мобілізації, це рішення ухвалюватиметься окремо. На сьогодні такого рішення ще немає. У разі необхідності його буде прийнято, – наголосив Данілов.

Як відомо, напередодні президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про призов резервістів у особливий період. При цьому глава держави запевнив, що зараз потреби у загальній мобілізації немає.

Наразі йдеться про призов громадян, які були зараховані до оперативного резерву. Він розпочинається вже сьогодні, 23 лютого.

Призову зараз підлягатимуть резервісти віком від 18 до 60 років (як офіцери, так і рядовий, сержантський склад). Максимальний термін служби становить один рік.

За такими резервістами зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата.