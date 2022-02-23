Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

Рішення про оголошення загальної мобілізації в Україні зараз немає – Данілов

Юлія Соколова редакторка стрічки
Олексій Данілов

Станом на зараз влада не ухвалювала рішення про оголошення в Україні загальної мобілізації громадян.

Про це розповів сьогодні на брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, відповідаючи на запитання, за яких умов буде оголошено загальну мобілізацію.

– Що стосується мобілізації, це рішення ухвалюватиметься окремо. На сьогодні такого рішення ще немає. У разі необхідності його буде прийнято, – наголосив Данілов.

Як відомо, напередодні президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про призов резервістів у особливий період. При цьому глава держави запевнив, що зараз потреби у загальній мобілізації немає.

Наразі йдеться про призов громадян, які були зараховані до оперативного резерву. Він розпочинається вже сьогодні, 23 лютого.

Призову зараз підлягатимуть резервісти віком від 18 до 60 років (як офіцери, так і рядовий, сержантський склад). Максимальний термін служби становить один рік.

За такими резервістами зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата.

Читайте
Що таке особливий період та хто потрапить під призов резервістів

Джерело: Офіс президента

Фото: УНІАН

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка