США вводять санкції проти Північного потоку-2

У середу, 23 лютого, президент США Джо Байден наказав запровадити санкції проти компанії – оператора Північного потоку-2 – Nord Stream 2 AG.

– Сьогодні я доручив своїй адміністрації запровадити санкції щодо Nord Stream 2 AG та її посадових осіб. Ці кроки – ще одна частина нашого первісного траншу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Як я ясно дав зрозуміти, ми без вагань зробимо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію, – йдеться в заяві Байдена, опублікованій на офіційному сайті Білого дому 23 лютого.

Президент США наголосив, що своїми діями Путін дав світові “непереборний стимул відмовитися від російського газу та перейти до інших видів енергії”.