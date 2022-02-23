Якщо російські війська підуть в атаку на Київ або будь-яке інше місто Україні, відсіч такої військової агресії буде миттєвою.

Про це заявив сьогодні на брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у відповідь на прохання щодо оцінки ризиків атаки на Київ.

Данілов наголосив, що українська армія готова до відсічі агресії РФ.

– Щодо атаки на Київ або будь-яке інше наше місто – відсіч буде дано миттєво. Ми сьогодні усвідомлюємо ті ризики, які є з боку Росії. Ми чітко розуміємо, що наше військо готове до відсічі. Ще раз наголошую: не має значення, яке місто може піддатися тому або іншому нападу з боку РФ. Ми до цього готові, – заявив Данілов.

Водночас він зазначив, що Україна робить все необхідне для того, щоб цього не сталося. Зокрема, президент Володимир Зеленський щодня проводить переговори з міжнародними партнерами для дипломатичного врегулювання ситуації.

Як відомо, 22 лютого Рада Федерації Росії на запит Володимира Путіна дозволила використання військ РФ за кордоном (тобто на території тимчасово окупованого українського Донбасу).

У той же день президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про призов резервістів у особливий період.

Сьогодні ж Рада нацбезпеки та оборони схвалила рішення про запровадження на території України надзвичайного стану. Це рішення ще повинна затвердити Верховна Рада.