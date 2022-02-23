Війська Російської Федерації на тлі ескалації агресії проти України закупили 45 тис. целофанових пакетів для перевезення трупів.

Про це розповів сьогодні на нараді в Харкові начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін.

– Знаємо і бачимо, що російські війська закупили 45 тис. целофанових пакетів для перевезення трупів. Я думаю, що за старовинною російською традицією їх закопуватимуть просто посеред поля в цих безіменних могилах, – наголосив Дудін.

Він також поінформував, що СБУ фіксує нарощування військової присутності РФ на кордоні з Харківською областю.

– Бачимо активне маневрування та пересування військ РФ уздовж наших кордонів. Бачимо, що поступово нарощується військова присутність. Немає жодних ознак відведення військ від державного кордону України після так званих навчань, – зазначив Дудін.

За даними СБУ, найбільш боєздатна батальйонно-тактична група РФ має лише 70% справної техніки.

– Ми бачимо навіть у напрямку Бєлгорода, де зосереджена та військова техніка, яка нездатна самостійно пересуватися, – заявив Дудін.

Як відомо, 22 лютого Рада Федерації РФ на запит Володимира Путіна дала дозвіл на використання російської армії за кордоном (тобто на території України, тимчасово окупованого Донбасу).

Днем раніше Рада Федерації услід за Держдумою РФ ратифікувала “договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу” з терористичними псевдодержавними формуваннями “Д/ЛНР”.

На тлі загострення ситуації на Донбасі президент України Володимир Зеленський прийняв рішення про призов резервістів у особливий період.

Джерело: Харківська ОДА