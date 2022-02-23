Закликаємо утриматись від війни: Дуда звернувся до Путіна

Президент Польщі Анджей Дуда під час брифінгу у Києві 23 лютого звернувся до голови Російської Федерації Володимира Путіна.

– Ми сподіваємось, що війни не буде. Закликаємо Володимира Путіна, який ухвалює всі рішення, стриматись і не піти на нову збройну агресію проти України. Це важливий момент, коли всі ми ходимо вузькою стежкою між миром і подальшим розвитком і війною, яка невідомо куди заведе Росію, а можливо – і світ, – сказав Дуда.

Президент Польщі наголосив, що його країна засуджує рішення президента Путіна визнати псевдореспубліки, так звані ДНР та ЛНР.

– Це відмова від Мінських домовленостей, підписаних Росією. Це агресивний крок, який є ще одним розтоптуванням міжнародного права Росією. Це явний підрив територіальної цілісності та суверенітету України. Польща висловлює солідарність та повну підтримку Україні та закликає представників РФ припинити грубо порушувати принципи міжнародного права, – заявив він.

Дуда наголосив, що Кремль зобов’язаний дотримуватися міжнародного права, якщо вважає себе країною, що належить міжнародним співтовариствам, які співпрацюють між собою.

Він також закликав РФ до деескалації та висловив вимогу, щоб вона прибрала війська з території України та з прикордонних зон.