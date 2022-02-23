Зеленський: Кроки армії із захисту України знатиму лише я та ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Києві 23 лютого заявив, що наперед кроки нашої армії із захисту України знатиме лише він та ЗСУ.

Він уточнив, що щодо планів російського президента Володимира Путіна про те, чого чекати від нього надалі, сказати щось складно.