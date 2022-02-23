Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ

Зеленський: Кроки армії із захисту України знатиму лише я та ЗСУ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Києві 23 лютого заявив, що наперед кроки нашої армії із захисту України знатиме лише він та ЗСУ.

Він уточнив, що щодо планів російського президента Володимира Путіна про те, чого чекати від нього надалі, сказати щось складно.

– Прогнозувати, що можливо, які кроки можуть бути від Росії, від сепаратистів, від особистих рішень президента РФ – я не можу сказати. Але я без прогнозів точно знаю, як діятиме наша армія. Я перепрошую, але ці чіткі кроки нашої армії з обороноздатності та захисту нашої держави знатимуть тільки я та наша армія. Повірте, ми готові до всього, – сказав президент.

Читайте
Закликаємо утриматись від війни: Дуда звернувся до Путіна

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка