Аеропорти Харкова та Дніпра тимчасово зачинено

Ввечері 23 лютого аеропорти “Харків” та “Дніпро” тимчасово закрили на кілька годин.

Як зазначається у повідомленні для льотного складу NOTAM №A0572/22 та №A0573/22, були скасовані рейси на приліт до харківської та дніпровської авіагаваней.

Єдина злітно-посадкова смуга Харкова 07/25 не приймає рейси з 20.35 23 лютого до 08.35 24 лютого за київським часом, а саме повідомлення про закриття опублікували о 20.30.

В аеропорту Харкова табло демонструє, що один рейс з Києва було скасовано, а рейс з Шарм-ель-Шейху був перенесений на 11.00 24 лютого. На виліт також скасовано зворотній рейс на Київ та перенесено виліт рейсу до Шарм-ель-Шейху.

Розпорядження про закриття аеропорту Дніпра створено о 23.55 23 лютого. Там зазначено, що аеродром закрито з 00:00 до 07:00 24 лютого.

Водночас у повідомленні NOTAM нічого не вказано про причини тимчасового закриття аеропортів.

Рішення може бути пов’язане з запобіжними заходами через близьке розташування Харкова до кордону з Російською Федерацією, де відстань до українського міста по прямій складає 20 кілометрів.

Водночас Дніпропетровська область межує із Донецькою областю.

Джерело: Avianews