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Факти / Україна

Аеропорти Харкова та Дніпра тимчасово зачинено

Ілля Нежигай редактор стрічки
Аеропорти Харкова та Дніпра тимчасово зачинено

Ввечері 23 лютого аеропорти “Харків” та “Дніпро” тимчасово закрили на кілька годин.

Як зазначається у повідомленні для льотного складу NOTAM №A0572/22 та №A0573/22, були скасовані рейси на приліт до харківської та дніпровської авіагаваней.

Єдина злітно-посадкова смуга Харкова 07/25 не приймає рейси з 20.35 23 лютого до 08.35 24 лютого за київським часом, а саме повідомлення про закриття опублікували о 20.30.

В аеропорту Харкова табло демонструє, що один рейс з Києва було скасовано, а рейс з Шарм-ель-Шейху був перенесений на 11.00 24 лютого. На виліт також скасовано зворотній рейс на Київ та перенесено виліт рейсу до Шарм-ель-Шейху.

Розпорядження про закриття аеропорту Дніпра створено о 23.55 23 лютого. Там зазначено, що аеродром закрито з 00:00 до 07:00 24 лютого.

Водночас у повідомленні NOTAM нічого не вказано про причини тимчасового закриття аеропортів.

Рішення може бути пов’язане з запобіжними заходами через близьке розташування Харкова до кордону з Російською Федерацією, де відстань до українського міста по прямій складає 20 кілометрів.

Водночас Дніпропетровська область межує із Донецькою областю.

Джерело: Avianews

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