Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю – Залужний

Головнокомандувач ЗС України звернувся до усіх українських військових та подякував їм за захист Батьківщини.

Валерій Залужний закликав усіх помолитися за загиблих побратимів та швиде одужання усіх постраждалих внаслідок російського вторгнення. Також він заявив, що “бліцкригу” у росіян не вийшло.

– Шановні генерали, офіцери, сержанти і солдати! Дорогі бойові друзі! Дякую кожному з вас, хто сьогодні в строю боронить нашу землю від російського окупанта. Спасибі вашим рідним за те, що чекають. Дякую українському народу за довіру, допомогу, молитви, – заявив Валерій Залужний.

За словами головнокомандувача, військові продовжують боротися і давати гідну відсіч російському окупанту.

Використавши вдалу метафору, він додав, що ворог “вмиється власною кров’ю”.