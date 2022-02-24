Десантного наступу російських військ з моря немає – журналіст Фактів ICTV

Офіційного підтвердження десантного наступу російських військ з моря немає.
Про це в ефірі Фактів ICTV повідомив журналіст Назар Бурхан під час прямого включення з Одеси.
– Близько години тому було фейкове повідомлення, що в селищі Фонтанка з моря почався десантний наступ російських військ. Ця інформація виявилась неправдою. Офіційних підтверджень цьому немає, – сказав журналіст.
Одеса, говорить журналіст, нині працює в штатному режимі. Школи перейшли в офлайн-режим, є чергові класи.
– Деякі компанії працюють з дому. Біля автозаправок – величезні черги. Біля банкоматів час від часу можна спостерігати черги охочих зняти готівку. Офіційних заяв влади поки що немає, – зауважив Назар Бурхан.
За його словами, в Одесі було чутно чотири вибухи.
– За неперевіреною інформацією, це були безпілотники, які намагалися атакувати об’єкти інфраструктури, – уточнив Назар Бурхан.