Десантного наступу російських військ з моря немає – журналіст Фактів ICTV

Офіційного підтвердження десантного наступу російських військ з моря немає.

Про це в ефірі Фактів ICTV повідомив журналіст Назар Бурхан під час прямого включення з Одеси.

– Близько години тому було фейкове повідомлення, що в селищі Фонтанка з моря почався десантний наступ російських військ. Ця інформація виявилась неправдою. Офіційних підтверджень цьому немає, – сказав журналіст.

Одеса, говорить журналіст, нині працює в штатному режимі. Школи перейшли в офлайн-режим, є чергові класи.

– Деякі компанії працюють з дому. Біля автозаправок – величезні черги. Біля банкоматів час від часу можна спостерігати черги охочих зняти готівку. Офіційних заяв влади поки що немає, – зауважив Назар Бурхан.

За його словами, в Одесі було чутно чотири вибухи.