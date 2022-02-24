Громадяни Росії повинні це побачити: Зеленський випустив відеозвернення до росіян

Президент України Володимир Зеленський пізно ввечері 23 виступив із промовою, більшу частину якої присвятив громадянам Росії.

У своєму зверненні він повідомив, що 24 лютого усі народні депутати Верховної Ради поїдуть у регіони підтримувати українців.

Він згадав про превентивні санкції, які країни Заходу узгодили проти Росії через входження російських військ на Донбас. Президент Зеленський додав, що 23 лютого провів переговори з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який запевнив про введення проти РФ додаткового пакета санкцій.

Володимир Зеленський подякував українському бізнесу, з якими домовився, що вони працюватимуть задля допомоги Україні.

Наступні дев’ять хвилин своєї промови президент України присвятив зверненню до росіян.

– А далі російською. Сьогодні я ініціював телефонну розмову із президентом Російської Федерації. Результат – тиша. Хоча тиша має бути на Донбасі. Тому сьогодні хочу звернутися до всіх громадян Росії. Не як президент. Я звертаюся до російських громадян як громадянин України. З вами нас розділяє понад дві тисячі кілометрів спільного кордону. Вздовж нього сьогодні стоять ваші війська: майже 200 тисяч солдатів, тисячі бойових машин. Ваше керівництво схвалило їхній крок уперед, на територію іншої країни. І цей крок може стати початком великої війни на Європейському континенті, – сказав президент Зеленський.

Він нагадав, що про початок війни, яка може статися з дня на день, сьогодні говорить увесь світ.

– Причина може виникнути будь-якої миті. Будь-яка провокація. Будь-який спалах. Спалах, який може спалити все. Вам кажуть, що це полум’я принесе визволення народу України. Але український народ вільний. Він пам’ятає про своє минуле – і сам будує своє майбутнє. Будує, а не руйнує, як розповідають вам щодня по телевізору. Україна у ваших новинах та Україна в реальному житті – це дві абсолютно різні країни. І головна їхня відмінність у тому, що наша – справжня, – додав український лідер.

Президент Зеленський сказав громадянам РФ, що у їхніх новинах часто згадують, що українці є нацистами, а в самій Україні ненавидять російську культуру.

– Але хіба може підтримувати нацизм народ, який за перемогу над нацизмом віддав понад вісім мільйонів життів? Як я можу бути нацистом? Розкажіть про це моєму дідові. Який пройшов всю війну у піхоті Радянської армії. А помер полковником у Незалежній Україні. Вам кажуть, що ми ненавидимо російську культуру. Як можна ненавидіти культуру? Будь-яку культуру? Сусіди завжди збагачують одне одного культурно. Однак це не робить їх єдиним цілим. Не розчиняє нас у вас. Ми різні. Але це не привід бути ворогами, – додав президент.

Він заявив, що Україна хоче сама визначати та будувати свою історію: мирно, спокійно, чесно.

Президент України нагадав, що росіянам кажуть, що українське керівництво накаже наступати на Донбас, щоб стріляти та бомбардувати без питань.

– Хоча питання є, і дуже прості: стріляти у кого? Що бомбити? Донецьк, у якому я бував десятки разів? Бачив обличчя, очі? Артема, якою я гуляв із друзями? Донбас-Арену, де вболівав із місцевими за наших українських пацанів на Євро? Парк Щербакова, де ми разом випивали, коли наші пацани програли. Луганськ? Дім, де живе мати мого найкращого друга? Місце, де похований батько мого найкращого друга? Зауважте – я говорю зараз російською мовою, але ніхто в Росії не розуміє про що. Ці вулиці, прізвища, події – це все для вас чуже. Незнайоме. За що ви воюватимете? І з ким? – сказав український президент.

Володимир Зеленський заявив, що багато хто з росіян бував в Україні і у багатьох із них тут є рідні.

– Хтось навчався в українських вишах. Дружив із українцями. Ви знаєте наш характер. Ви знаєте наші принципи. Вам відомо, що ми цінуємо. То ж спробуйте дослухатись до себе. До голосу розуму. До здорового глузду. Почуйте нас. Народ України хоче миру. Влада України хоче миру. Хоче – і робить. Робить усе, що може, – сказав він.

Він нагадав, що Україну сьогодні у цьому підтримує багато країн.

– Чому? Тому що йдеться не про мир за всяку ціну. Йдеться про мир та принципи. Про справедливість. Про міжнародне право. Про право на самовизначення. Право самим визначати своє майбутнє. Право кожного суспільства на безпеку та право кожної людини на життя без загроз. Це все важливе для нас. Це все важливе для миру. Я точно знаю, що це важливо і для вас, – сказав глава української держави.

Він заявив, що Україні не потрібна війна – ні холодна, ні гаряча, ні гібридна. Але якщо на українські території почнуть наступати, або якщо у українців спробують відібрати країну, свободу, життя чи життя наших дітей, то Україна буде захищатись.

– Наступаючи, ви бачитимете наші обличчя. Не наші спини, а наші обличчя. Війна – це велике лихо, і у цього лиха велика ціна. У всіх сенсах. Люди втрачають гроші, репутацію, рівень життя. Втрачають свободу. Але найголовніше – люди втрачають своїх близьких. Втрачають себе, – сказав Володимир Зеленський.

Президент України додав, що на війні завжди всього не вистачає, а ось чого вистачає з лишком – це болі, бруду, крові та смерті. Тисяч і десятків тисяч смертей.

– Вам кажуть, що Україна може загрожувати Росії. Цього не було в минулому, немає зараз і не буде у майбутньому. Ви потребуєте гарантій безпеки від НАТО. І ми вимагаємо гарантій нашої безпеки – від вас, від Росії та інших гарантів Будапештського меморандуму, – сказав президент Зеленський.

Він додав, що сьогодні Україна перебуває поза будь-якими оборонними альянсами, а безпека країни пов’язана з безпекою українських сусідів.

— Тож сьогодні треба говорити про безпеку всієї Європи. Але наша головна мета – мир в Україні та безпека наших громадян. Для цього ми готові говорити про це з усіма, зокрема з вами. У різних форматах та на будь-яких майданчиках, – наголосив Володимир Зеленський.

Президент додав, що війна позбавить гарантій усіх, а гарантій безпеки більше не буде ні в кого. Коли лише люди є тими, хто отримає від цього найбільше страждань, є тими, хто може цього не допустити і цього не хоче.

— Чи є люди серед вас? Я певен, – сказав Володимир Зеленський.

Він перерахував, що серед росіян є громадські діячі, журналісти, музиканти, актори, спортсмени, вчені, лікарі, блогери, стендапери, тиктокери та багато інших.

– Чоловіки. Жінки. Літні люди. Діти. Батьки. А головне – Матері! Так само, як і люди в Україні! І так само, як влада в Україні, хоч би як вас не намагалися переконати у зворотному, – сказав президент.

Він висловив упевненість, що його звернення не покажуть на російському телебаченні.