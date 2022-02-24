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Комендантська година у Харківській області діятиме з 22.00 до 06.00

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Комендантська година у Харківській області діятиме з 22.00 до 06.00

На території всієї Харківської області запроваджується комендантська година. У нічну пору доби пересування громадян буде обмежено.

Про це ввечері 24 лютого повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синегубов. Комендантська година у Харківській області та Харкові діятиме із 22.00. до 06.00.

– Жителям Харківщини заборонено в цей час перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи, – йдеться у повідомленні.

Водночас Олег Синегубов зазначив, що усі мешканці Харківської області зможуть дістатися до бомбосховищ, навіть у нічний час.

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