Жителям Києва зараз безпечніше залишатися вдома, аніж поспішати виїхати з міста.

Про це заявив сьогодні на брифінгу речник президента України Сергій Никифоров.

Він оцінив імовірність того, що цілями російських військ стануть саме житлові будинки, як “украй малу”.

– Тому зараз безпечно залишатися вдома, не треба нікуди їхати. Справді, зараз на всіх виїздах із Києва є величезні затори. І це лише ускладнює роботу спеціальних служб, додає клопоту Національній поліції, особливо якщо в цих заторах утворюються аварії. Це дуже відволікає на себе сили Нацполіції. Тому радимо залишатися вдома і стежити за новинами, – наголосив Никифоров.

Він закликав українців не панікувати та не утворювати черги біля банкоматів.

А радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк поінформував, що влада у співпраці з органами місцевого самоврядування розглядає можливість запровадження безкоштовного проїзду в інших містах (за прикладом столиці – Києва). Зараз оцінюється активність переміщення громадян.

– Сьогодні, мені здається, основне місце, де люди мають перебувати, – це вдома. Окрім критичних підприємств, які повинні працювати, – розповів він.

Подоляк запевнив, що місцева влада готова зробити безоплатним проїзд в українських містах і селах.

Як відомо, 24 лютого проїзд у комунальному громадському транспорті Києва зробили безкоштовним. Це стосується і метрополітену.

Тим часом на виїзді з Києва у напрямку Заходу та Півдня України утворилися величезні затори.

Напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запевнив, що якщо російські війська підуть в атаку на Київ або будь-яке інше місто Україні, відсіч такої військової агресії буде миттєвою.