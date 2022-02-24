На півдні України йдуть запеклі бої: під ударом Генічеськ, Каховка та Скадовськ

Запеклі бої з російськими військами продовжуються на Донецькому та Луганському напрямку, під ударом – Генічеськ, Нова Каховка та Скадовськ.

Збройні сили України чинять активний опір і відкидають супротивника, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Щодо ситуації на фронтах: зараз противник взяв оперативну паузу, перегруповується. Тим не менш, запеклі бої йдуть на півдні країни, під ударом перебувають Генічеськ, Скадовськ, Нова Каховка. У нас є дуже багато фото та відеофіксацій руйнувань, які завдають російські збройні сили навіть у цивільній інфраструктурі.

Також запеклі бої йдуть на Луганському та Донецькому напрямках, але одразу наголошу, що ВСУ були готові до цих подій і, безумовно, дуже активно чинять опір і відкидають супротивника на відстань від рубежів, – повідомив він на брифінгу.

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Фото: Офіс президента