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Факти / Україна

Найстрашніший ворог – паніка: мери Києва та Дніпра звернулись до людей

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Віталій Кличко

Уранці 24 лютого міські голови Києва та Дніпра оприлюднили звернення до жителів.

І Віталій Кличко, і Борис Філатов просять людей не панікувати.

– Дорогі кияни! Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чутно і в Києві. Найстрашніший ворог зараз – паніка. Не втрачаємо витримки, – попросив мер столиці.

Міський голова Києва закликав усіх, хто не залучений до роботи критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишатися вдома.

– Тримайте напоготові “тривожну валізку”. Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища. Міська влада в столиці. Ми продовжуємо забезпечувати функціонування міста. Тримаємося! Ми повинні вистояти! – написав у Facebook Віталій Кличко.

Борис Філатов зазначив, що найближчим часом, коли буде зрозумілий рівень загрози саме для Дніпра , повідомить усі подробиці.

– Зрозумійте мене правильно. Ніхто не міг повірити в такий рівень цинізму, але все в строю. Залишаємося на зв’язку. За нами Бог і правда, – написав Філатов.

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