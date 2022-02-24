Найстрашніший ворог – паніка: мери Києва та Дніпра звернулись до людей

Уранці 24 лютого міські голови Києва та Дніпра оприлюднили звернення до жителів.

І Віталій Кличко, і Борис Філатов просять людей не панікувати.

– Дорогі кияни! Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чутно і в Києві. Найстрашніший ворог зараз – паніка. Не втрачаємо витримки, – попросив мер столиці.

Міський голова Києва закликав усіх, хто не залучений до роботи критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишатися вдома.

– Тримайте напоготові “тривожну валізку”. Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища. Міська влада в столиці. Ми продовжуємо забезпечувати функціонування міста. Тримаємося! Ми повинні вистояти! – написав у Facebook Віталій Кличко.

Борис Філатов зазначив, що найближчим часом, коли буде зрозумілий рівень загрози саме для Дніпра , повідомить усі подробиці.