Національний банк оперативно ухвалив постанову у зв’язку із оголошенням воєнного стану по всій території України.
Серед заходів, зокрема, є обмеження зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 тис. грн на день (без урахування виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів.
Згідно з документом:
- банки забезпечують роботу відділень у безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення;
- банки продовжують роботу з урахуванням обмежень, визначених цією постановою;
- забезпечується доступ до сейфових скриньок у безперебійному режимі;
- безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень;
- банкомати підкріплюються готівкою без обмежень.