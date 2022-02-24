Національний банк оперативно ухвалив постанову у зв’язку із оголошенням воєнного стану по всій території України.

Серед заходів, зокрема, є обмеження зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 тис. грн на день (без урахування виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів.

Згідно з документом: