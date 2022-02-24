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Не більше 100 тис. грн на день: Нацбанк обмежив зняття готівки

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Не більше 100 тис. грн на день: Нацбанк обмежив зняття готівки

Національний банк оперативно ухвалив постанову у зв’язку із оголошенням воєнного стану по всій території України.

Серед заходів, зокрема, є обмеження зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 тис. грн на день (без урахування виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів.

Згідно з документом:

  • банки забезпечують роботу відділень у безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення;
  • банки продовжують роботу з урахуванням обмежень, визначених цією постановою;
  • забезпечується доступ до сейфових скриньок у безперебійному режимі;
  • безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень;
  • банкомати підкріплюються готівкою без обмежень.

Фото: Dreamstime

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