Прикордонну комендатуру в Скадовську обстрілюють із вертольотів

Українські військовослужбовці ведуть бій із противником у Херсонській області.

Триває бій у районі населених пунктів Копані та Іванове.

У районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють із вертольотів.

Відомо про трьох загиблих прикордонників. Є поранені.

– Незважаючи на це прикордонники ведуть бій з окупантом та діють відповідно до ситуації, що розгортається на ділянках відповідальності та у взаємодії з усіма силами оборони, – зазначають у Державній прикордонній службі України.