Прикордонну комендатуру в Скадовську обстрілюють із вертольотів

Українські військовослужбовці ведуть бій із противником у Херсонській області.
Триває бій у районі населених пунктів Копані та Іванове.
У районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють із вертольотів.
Відомо про трьох загиблих прикордонників. Є поранені.
– Незважаючи на це прикордонники ведуть бій з окупантом та діють відповідно до ситуації, що розгортається на ділянках відповідальності та у взаємодії з усіма силами оборони, – зазначають у Державній прикордонній службі України.
Джерело: Державна прикордонна служба України