Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

Прикордонну комендатуру в Скадовську обстрілюють із вертольотів

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Прикордонну комендатуру в Скадовську обстрілюють із вертольотів

Українські військовослужбовці ведуть бій із противником у Херсонській області.

Триває бій у районі населених пунктів Копані та Іванове.

У районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють із вертольотів.

Відомо про трьох загиблих прикордонників. Є поранені.

– Незважаючи на це прикордонники ведуть бій з окупантом та діють відповідно до ситуації, що розгортається на ділянках відповідальності та у взаємодії з усіма силами оборони, – зазначають у Державній прикордонній службі України.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Фото: Pexels

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка