Путін оголосив війну: у кількох містах України лунають вибухи

Уранці 24 лютого в Україні лунають вибухи після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним спеціальної військової операції.

– Вторгнення почалося. Щойно були удари ракет по центрах військового управління, аеродоромах, військових складах у Києві, Харкові, Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону, – повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

В Одесі частина міста залишилася без енергоживлення. У Маріуполі та Одесі висаджується російський десант.

Повідомляється також про удари по базах авіації у Василькові.

Нині не працює аеропорт Бориспіль. У прес-службі повідомляють про евакуацію людей.