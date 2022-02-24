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Факти / Україна

Путін оголосив війну: у кількох містах України лунають вибухи

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Вибух у центрі Києва

Уранці 24 лютого в Україні лунають вибухи після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним спеціальної військової операції.

– Вторгнення почалося. Щойно були удари ракет по центрах військового управління, аеродоромах, військових складах у Києві, Харкові, Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону, – повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

В Одесі частина міста залишилася без енергоживлення. У Маріуполі та Одесі висаджується російський десант.

Повідомляється також про удари по базах авіації у Василькові.

Нині не працює аеропорт Бориспіль. У прес-службі повідомляють про евакуацію людей.

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