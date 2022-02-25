Командування Об’єднаних сил закликають усіх патріотично налаштованих громадян стати у стрій. Про це заявили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

– Командування Об’єднаних сил звертається до всіх патріотів, кому не байдужа доля нашої України. Тільки разом ми зможемо врятувати нашу державу від підступного російського агресора. І сьогоднішній день, доказ усьому світові, як потрібно боронити свою Україну! В подальшому нам спільно потрібно створити такі умови, щоб в окупантів горіла земля під ногами, щоб ворог почувався, як у пеклі, – йдеться у повідомленні пресцентру ООС.

У штабі закликають всіх ставати у стрій та разом знищувати ворога. Зазначається, що кожен знищений окупант, кожна знищена одиниця ворожої техніки – крок до перемоги.