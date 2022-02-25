Росія готує повітряний десант, але Збройні сили України готові його зустріти.

Як заявив міністр оборони Олексій Резніков, наразі бої тривають понад 16 годин.

Він повідомив, що ЗСУ, Нацгвардійці, прикордонники, рятувальники та бійці інших силових структур героїчно тримають оборону.

– До спротиву поступово долучається весь народ. Тисячі громадян вже стали до лав Сил територіальної оборони, – написав міністр.

Він повідомив, що важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від столиці, водночас непроста ситуація спостерігається на півдні України.

– Проте ворог не очікував такого спротиву. Його зупинили під Харковом. Змусили замовкнути і відкинули на багатьох ділянках на сході. Російські окупанти вже здаються у полон, – написав Олексій Резніков.

Він заявив, що російське керівництво готує нову хвилю атак, в тому числі – повітряний десант.

– Але наша армія готова його зустріти. Ми активно застосовуємо зразки сучасної зброї, яку отримали від партнерів. Її буде ще більше, – повідомив очільник Міноборони.

Він додав, що світ почав вводити санкції проти РФ, а у самій Росії почались антивоєнні виступи.

– Вже завтра росіяни дізнаються ціну путінського безумства. Ми на своїй землі і не відступимо. І обов’язково переможемо! Слава Україні!, – написав Олексій Резніков.

Дивіться онлайн-карту обстрілів та боїв на території України.