Міністр оборони України Олексій Резніков закликав українців зберігати спокій та за можливості залишатися вдома. Він наголосив, що українська армія тримає оборону.

Відповідне повідомлення глава Міноборони оприлюднив на своїй Facebook-сторінці.

Резніков розповів, що російські війська почали інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході України, а також аеродромів та центрів військового управління в інших регіонах.

– Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам. Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив. Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога! – закликав Резніков.

Як відомо, президент Росії Володимир Путін оголосив війну Україні. У зв’язку з цим президент України Володимир Зеленський вводить воєнний стан на всій території України.

На ситуацію відреагував президент США Джо Байден. Він наголосив, що Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть єдино і рішучо на рішення президента РФ Володимира Путіна почати вторгнення.