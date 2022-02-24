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Факти / Україна

Резніков звернувся до українців: Зберігайте спокій, українська армія тримає оборону

Юлія Соколова редакторка стрічки
Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав українців зберігати спокій та за можливості залишатися вдома. Він наголосив, що українська армія тримає оборону.

Відповідне повідомлення глава Міноборони оприлюднив на своїй Facebook-сторінці.

Резніков розповів, що російські війська почали інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході України, а також аеродромів та центрів військового управління в інших регіонах.

– Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам. Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив. Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога! – закликав Резніков.

пост Резніков

Як відомо, президент Росії Володимир Путін оголосив війну Україні. У зв’язку з цим президент України Володимир Зеленський вводить воєнний стан на всій території України.

На ситуацію відреагував президент США Джо Байден. Він наголосив, що Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть єдино і рішучо на рішення президента РФ Володимира Путіна почати вторгнення.

Фото: УНІАН

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