Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

Ситуація контрольована – Генштаб ЗСУ про повітряний напад

Тетяна Забожко редакторка стрічки
військовий літак зсу

Повітряні сили Збройних сил України відбивають повітряний напад загарбника. Про це повідомили в  Генеральному штабі ЗСУ.

– Сьогодні, 24 лютого, о 05.00 Збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на Сході, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних сил України.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону, – ідеться в повідомлення Генштабу ЗСУ.

Нині сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції.

– Ситуація контрольована, – наголосили в Генштабі ЗСУ.

Крім того, там підтвердили, що інформація щодо десантування російських військ в Одесі не відповідає дійсності.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка