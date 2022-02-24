Ситуація контрольована – Генштаб ЗСУ про повітряний напад

Повітряні сили Збройних сил України відбивають повітряний напад загарбника. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
– Сьогодні, 24 лютого, о 05.00 Збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на Сході, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних сил України.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону, – ідеться в повідомлення Генштабу ЗСУ.
Нині сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції.
– Ситуація контрольована, – наголосили в Генштабі ЗСУ.
Крім того, там підтвердили, що інформація щодо десантування російських військ в Одесі не відповідає дійсності.
Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України