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Факти / Україна

У Херсоні ЗСУ відбили автоміст і закріпились на лівому березі Дніпра – Міноборони

Ілля Нежигай редактор стрічки
ЗСУ

Збройні сили України у Херсоні відбили автомобільний міст від російських військ.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook заступниця міністра оборони Ганна Маляр, наразі військові закріпились на лівому березі Дніпра.

– На півдні ведуться оборонні бої в районі Херсона. Механізовані підрозділи ЗСУ відбили автомобільний міст і закріпилися на лівому березі Дніпра, – написала вона.

Вдень 24 лютого повідомлялось, годину російсько-окупаційні війська захопили низку населених пунктів у Херсонській області.

Ввечері повідомлялось, що на Херсонщині обстрілами пошкоджено газопровід, у селищах вимикають зовнішнє освітлення.

Дивіться онлайн-карту обстрілів та боїв на території України.

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Фото: Depositphotos

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