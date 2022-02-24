У Луганській області ЗСУ збили п’ять літаків і один гелікоптер Росії

У Луганській області збили п’ять літаків та один гелікоптер Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

– За інформацією командування Об’єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ОС збито п’ять літаків та вертоліт агресорів, – зазначили у штабі.

У ЗСУ наголосили, що вони дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник зазнає втрат. Штаб закликає людей зберігати спокій та вірити в українських захисників.

О 5 ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив, що прийняв рішення про початок проведення спецоперації на Донбасі після прохання угруповань “ДНР” та “ЛНР”.

У цей час Збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли підрозділів на Сході, а також завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних сил України. Також агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону

Однак у штабі переконують, що ситуація контрольована. Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції.