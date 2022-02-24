Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

Українці тримають оборону: кораблі РФ атакували острів Зміїний

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Українці тримають оборону: кораблі РФ атакували острів Зміїний

Російські військові кораблі відкрили вогонь по острову Зміїному. Українські захисники тримають оборону.

Про це 24 лютого офіційно заявили у пресцентрі Міністерства внутрішніх справ. Вогонь ворога ведеться зі ствольної корабельної зброї.

– Острів Зміїний атакували з російських кораблів. Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону! – йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, поблизу українського острова наразі перебувають російські кораблі Чорноморського флоту Москва та Василий Быков.

Фото: АрміяInform

Джерело: МВС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка