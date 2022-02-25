АТ Укрзалізниця працює відповідно до графіка. Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.

– Увесь критичний персонал працює. Локомотивні бригади забезпечують рух як пасажирських, так вантажних потягів. Вантажний рух ми тимчасово призупинили тільки по деяких ділянках. Ми посилено працюємо над евакуацією населення із Луганських та Донецьких областей, – сказав він.

Камишін додав, що з початку війни Укрзалізниця евакуювала понад 12 тис. осіб, а вокзали стали точною опори для населення.

Наразі працюють усі українські залізничні вокзали, крім двох, – Херсона та Конотопа, які тимчасово евакуйовані.

– Ми повернемося до них, щойно повернемо контроль над цими містами. Критична інфраструктура майже не постраждала. Пошкоджено одну опору та підірвано два мости на стиках із Росією, – сказав Камишін.

Також в Укрзалізниці повідомили, що для безпеки пасажирів компанія обмежує рух поїзда №786/785 Київ – Шостка до станції Ніжин з 25 лютого.

У зв‘язку з небезпечною ситуацією, скасовуються до подальших вказівок наступні поїзди: