Українські прикордонники, Нацгварія, Національна поліція перебувають на своїх постах і працюють. У цьому запевнили у пресцентрі Міністерства внутрішніх справ.

– Поліція працює, Нацгвардія стоїть на своїх позиціях, прикордонники стоять на своїх позиціях. Не вірте російським фейкам. Отримуйте інформацію тільки з перевірених джерел. Ми віримо в нашу армію, і віримо в себе, – зазначили у прес-центрі.

Крім того, у відомстві повідомили, що біля прикордонного пункту Вільча у Житомирській області Нацгвардія спільно з прикордонниками дала бій російському агресору, наразі ситуація там більш-менш стабільна.

Тим часом у Києві почалися перебої із службою 112 і 101. Але фахівці вже працюють над тим, щоб максимально швидко виправити цю ситуацію.

Прокоментували у МВС і роботу пожежників, заявивши, що вже загасили вогонь на низці об’єктів у Київській області, які загорілися внаслідок обстрілу окупантів.

Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 Росія завдала ракетних ударів по українських містах.

У МВС України заявили, що вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

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