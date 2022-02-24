В районі міста Щастя Луганської області ЗСУ знищили два танки та декілька вантажівок Російської Федерації.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

– За інформацією командування Операція об’єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення Осіб в районі Щастя знищено два танка та декілька вантажівок РФ, – ідеться у повідомленні.

Крім того, у Луганській області збили п’ять літаків та один гелікоптер Росії.

У ЗСУ наголосили, що вони дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник зазнає втрат. Штаб закликає людей зберігати спокій та вірити в українських захисників.

Зранку 24 лютого Росія почала масштабну війну проти України. Удари завдаються, зокрема, по військовій інфраструктурі. Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що ситуація контрольована.