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Факти / Україна

В районі Щастя знищено два танки та декілька вантажівок РФ – ЗСУ

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
В районі Щастя знищено два танки та декілька вантажівок РФ – ЗСУ

В районі міста Щастя Луганської області ЗСУ знищили два танки та декілька вантажівок Російської Федерації.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

– За інформацією командування Операція об’єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення Осіб в районі Щастя знищено два танка та декілька вантажівок РФ, – ідеться у повідомленні.

Крім того, у Луганській області збили п’ять літаків та один гелікоптер Росії.

У ЗСУ наголосили, що вони дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник зазнає втрат. Штаб закликає людей зберігати спокій та вірити в українських захисників.

Зранку 24 лютого Росія почала масштабну війну проти України. Удари завдаються, зокрема, по військовій інфраструктурі. Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що ситуація контрольована.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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