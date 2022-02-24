В Умані Черкаської області російський снаряд влучив у центральну частину міста. В місті оголошено евакуацію, повідомляє голова ОДА Олександр Скічко.

В результаті ворожого обстрілу серед мирного населення один загиблий та п’ятеро людей потрапили в лікарню.

– В Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок, – повідомив Скічко.

У місті організували масові пункти збору для тих, хто не має авто. Вони розташовані на виїзді з Умані на автодорозі Стрий – Ізварине біля АЗС WOG. Там чекатимуть автобуси.

Для тих, хто на власному транспорті, обласна влада закликає їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції). Там координуватимуть представники РДА.

Контактний центр: 0800508876,

(0472) 361113, 543449, 376001.

У поліції розповіли, що надзвичайна подія сталася близько 8.30 ранку. Загинув 39-річний місцевий житель.