Військ, які Кремль зібрав довкола українських кордонів, недостатньо для того, щоб окупувати чи захопити Україну.

Про це заявив сьогодні на брифінгу радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

– Що потрібно зрозуміти: 200 тис. військ, які Путін зібрав довкола України, недостатньо для того, щоб окупувати або захопити країну. Єдине, на що вони розраховують, – це на паніку. На те, що ми здригнемося і здамося до того, як вони встигнуть нас як слід налякати. Але цього не буде, – наголосив Арестович.

Він також закликав громадян України не піддаватися паніці.

– Атакувати банкомати або намагатися залишити місто – треба розуміти, що виживати в середовищі, яке тобі незнайоме, де немає сусідів, лікарів, знайомих – набагато важче. Простіше залишатися вдома, – заявив Арестович.

Як відомо, в ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив війну проти України.

Згідно з останніми даними, в Київській області російсько-окупаційні війська пішли на прорив держкордону України. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску Вільча. Крім того, на місці дислокації відділу прикордонної служби Млачівка Житомирського загону найманці РФ здійснили обстріли з Градів.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану на всій території країни. Рішення підтримала Верховна Рада.