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Факти / Україна

Військ, які зібрав Путін, недостатньо для того, щоб окупувати або захопити Україну – Арестович

Юлія Соколова редакторка стрічки
Олексій Арестович

Військ, які Кремль зібрав довкола українських кордонів, недостатньо для того, щоб окупувати чи захопити Україну.

Про це заявив сьогодні на брифінгу радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

– Що потрібно зрозуміти: 200 тис. військ, які Путін зібрав довкола України, недостатньо для того, щоб окупувати або захопити країну. Єдине, на що вони розраховують, – це на паніку. На те, що ми здригнемося і здамося до того, як вони встигнуть нас як слід налякати. Але цього не буде, – наголосив Арестович.

Він також закликав громадян України не піддаватися паніці.

– Атакувати банкомати або намагатися залишити місто – треба розуміти, що виживати в середовищі, яке тобі незнайоме, де немає сусідів, лікарів, знайомих – набагато важче. Простіше залишатися вдома, – заявив Арестович.

Як відомо, в ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив війну проти України.

Згідно з останніми даними, в Київській області російсько-окупаційні війська пішли на прорив держкордону України. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску Вільча. Крім того, на місці дислокації відділу прикордонної служби Млачівка Житомирського загону найманці РФ здійснили обстріли з Градів.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану на всій території країни. Рішення підтримала Верховна Рада.

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Джерело: Офіс президента

Фото: УНІАН

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