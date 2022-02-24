24 лютого російські війська із Градів обстріляли Новоселівку Другу, що в Донецькій області.

Два будинки зруйновані, ще вісім – пошкоджені.

– Поцілили росіяни також у будівлю фільтрувальної станції Часовоярського регіонального виробничого управління КП Компанія Вода Донбасу, що в селищі Новолуганське, та в трубу газопостачання, – повідомив голова Донецької облдержадміністрації та керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Постраждалого від обстрілу 61-річного чоловіка госпіталізували до Бахмутської лікарні.

– Підтверджена інформація про двох загиблих у селищі Покровське Маріупольського району. Там також пошкоджено житловий будинок, – додав Павло Кириленко.

Війська РФ обстріляли з Градів Новоселівку Другу / 5 фотографий

Наразі Новолуганське частково перебуває без водо- та газопостачання.

Станом на 12.00 окупанти обстрілювали селище Нью-Йорк із мінометів та крупнокаліберних кулеметів.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко