Війська РФ обстріляли з Градів Новоселівку Другу

24 лютого російські війська із Градів обстріляли Новоселівку Другу, що в Донецькій області.
Два будинки зруйновані, ще вісім – пошкоджені.
– Поцілили росіяни також у будівлю фільтрувальної станції Часовоярського регіонального виробничого управління КП Компанія Вода Донбасу, що в селищі Новолуганське, та в трубу газопостачання, – повідомив голова Донецької облдержадміністрації та керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.
Постраждалого від обстрілу 61-річного чоловіка госпіталізували до Бахмутської лікарні.
– Підтверджена інформація про двох загиблих у селищі Покровське Маріупольського району. Там також пошкоджено житловий будинок, – додав Павло Кириленко.
Наразі Новолуганське частково перебуває без водо- та газопостачання.
Станом на 12.00 окупанти обстрілювали селище Нью-Йорк із мінометів та крупнокаліберних кулеметів.
Джерело: Павло Кириленко
Фото: Павло Кириленко