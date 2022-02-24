Російські війська наразі розвивають наступ з тимчасово окупованого Криму на українські міста Мелітополь і Херсон. Українські війська займають оборонні позиції та чинитимуть опір.

Про це заявив сьогодні на брифінгу радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

– Російські війська, за попередніми даними, на теперішній час перейшли перешийок із Кримським півостровом і розвивають наступ, але повільно, за двома напрямками: перший – на Мелітополь, другий – на Херсон, – зазначив Арестович.

Він уточнив, що війська РФ зараз шикуються в похідні колони та готуються до руху вперед.

– Там є наші війська, вони будуть чинити опір. Вони займають оборону. Там не буде легко, ми будемо їх зупиняти… Це небезпечний напрямок, але Збройні сили України діють, і там чиниться опір, – наголосив Арестович.

Він уточнив, що в зоні ООС усі атаки ворога відбиті, лінія оборони не прорвана.

Що стосується білоруського напрямку, то, за словами Арестовича, там з’явилися окремі передові загони в розмірі 2-3 танки, 2-3 БМП і до 50 ворожих військовослужбовців.

– Вони пробують зайти на нашу територію, зустрічають опір і відразу відходять. Тобто це вихід-вхід. Ми не можемо сказати, що вони просуваються, але Збройні сили та інші військові формування моніторять ситуацію. Там зараз розгортається рубіж оборони, і я думаю, що ми втримаємо, – заявив Арестович.

Він наголосив, що жоден військовослужбовець Збройних сил України, інших силових структур не поступається, всі тримають оборону.

Раніше сьогодні з’явилася інформація, що з території тимчасово окупованого Криму зафіксований рух російської військової техніки.

Зазначалося, що в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей відбуваються атаки російських військ на прикордонні підрозділи, наряди та пункти пропуску. Ворог застосував артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.