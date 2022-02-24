Російські війська, які в ніч на 24 лютого здійснили напад на Україну, наразі взяли оперативну паузу для перегрупування сил. Водночас продовжуються позиційні бої поблизу кордону.

Про це розповів на брифінгу радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Зараз противник взяв свого роду оперативну паузу, перегруповується. Тим не менш, запеклі бої тривають на півдні України. Під ударом перебувають Генічеськ, Скадовськ, Нова Каховка. Маємо дуже багато фото- й відеофіксації руйнувань, яких завдають збройні сили РФ вже навіть цивільній інфраструктурі, – наголосив Подоляк.

Він зазначив, що запеклі бої продовжуються на Донецькому та Луганському напрямках. Подоляк зауважив, що Збройні сили України чинять активний спротив та навіть відкидають військові сили агресора на “деяку відстань від рубежів”.

Михайло Подоляк поінформував, що в південних та східних регіонах України російські війська, окрім військової інфраструктури, завдають швидких ударів і по цивільних об’єктах. Наприклад, у Вугледарі під обстріл реактивними залповими системами Град потрапила лікарня.

Крім того, з Градів ворог атакує мікрорайони Маріуполя.

– Є також оперативні дані, що декілька ДРГ РФ хотіли вчинити терористичний акт на Чорнобильській АЕС і спричинити потужну екологічну катастрофу… Зрозуміло, що РФ не просто хоче повалити уряд чи замінити його на маріонеткових виконавців. Вона хоче спричинити максимальні руйнування в Україні, навіть екологічного характеру, – додав Подоляк.

Ситуація з інфраструктурою та забезпеченням продуктами

За словами радника глави Офісу президента, Україна продовжує контролювати постачання продуктів харчування, а також критичну інфраструктуру.

– Все це працює. Є якісь ситуативні перебої зі стільниковим зв’язком протягом дня, мобільним зв’язком, інтернетом. Але все це під контролем, все швидко ремонтується, – розповів Подоляк.

Президент України Володимир Зеленський перебуває в Києві та продовжує працювати з іноземними партнерами для протидії російській агресії.

Так само в Києві перебувають депутати Верховної Ради та уряд.