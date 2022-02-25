Водопостачання в Києві здійснюється безперебійно – Київводоканал

У Києві водопостачання та водовідведення здійснюється безперебійно, попри введення воєнного стану на території України.

– Київводоканал як підприємство критичної інфраструктури продовжує свою роботу. Наші фахівці, безпосередньо задіяні у процесах водопостачання та водовідведення, перебувають на робочих місцях та виконують свої обов’язки, щоб забезпечувати місту безперебійне водопостачання та водовідведення, – повідомили у Київводоканалі.

Центри обслуговування споживачів наразі не приймають абонентів особисто. Але з будь-яких питань ви можете звертатись до них дистанційно, усі контакти тут.

У Київводоканалі закликали зберігати спокій та не довіряти неперевіреній інформації. Уся актуальна інформація щодо водопостачання Києва буде висвітлюватись на офіційному сайті та на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що вранці 24 лютого стало відомо про початок вторгнення військ Росії на територію України.