За даними вебсайтів відстеження польотів, інтенсивний повітряний рух уникає регіону, який охоплює Україну та її кордони з Росією.

Зазначається, що на знімках не видно жодного повітряного судна над Україною. Правда, сайт з відкритим кодом не може відображати дані відстеження з літаків, що працюють у цьому районі, у яких навмисно вимкнена трансляція місцезнаходження.

Цивільні польоти над Україною, а також півднем Молдови і частиною Росії поки обмежені.

– Повітряний простір України закрито для польотів цивільної авіації після військового вторгнення Російської Федерації, – написано в одному з повідомлень пілотам.

Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу попередило, “що наявність і можливе використання широкого спектра наземних і повітряних систем ведення війни становить високий ризик для цивільних польотів, які виконуються на всіх висотах і рівнях польоту”.

Повідомляється також про те, що існують ризики для польотів над зонами конфлікту, про що свідчить збитий ракетою рейс 17 Malaysia Airlines у 2014 році над Східною Україною, внаслідок чого загинули 298 осіб. Розслідування, проведене під керівництвом Нідерландів, засвідчило, що відповідальність за інцидент несе президент Росії Володимир Путін. Путін це спростував.