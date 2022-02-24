З території тимчасово окупованого Криму зафіксований рух російської військової техніки.

Про це поінформували в Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що агресія Росії відбулася сьогодні близько 5.00 ранку.

– Агресія Росії відбулася сьогодні близько 5.00. Напад також відбувся з боку тимчасово окупованої території АР Крим. Наразі через адмінмежу з півострова фіксується рух військової техніки, – зазначається в повідомленні.

В ДПСУ нагадали, що в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей відбуваються атаки російських військ на прикордонні підрозділи, наряди та пункти пропуску. Ворог застосовує артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.

Як відомо, в ніч на 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив війну Україні. Російські війська атакували державний кордон України з боку території Білорусі та РФ.

У відповідь президент України Володимир Зеленський ініціював запровадження в нашій державі воєнного стану. Це рішення підтримала Верховна Рада 300 голосами нардепів.