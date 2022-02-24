Інформація про нібито бажання частини українських політиків покинути Україну на тлі російського вторгнення є фейком. Офіційний Київ тримає постійний зв’язок із ЗСУ, міжнародні переговори тривають.

Із таким зверненням 24 лютого виступив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він підтвердив, що залишається у Києві: водночас йому доводиться змінювати місце перебування згідно з протоколом безпеки.

– У Міністерстві оборони і Генеральному штабі усі на місцях і виконують свої обов’язки. Управління обороною повністю кероване і здійснюється на усіх напрямках, де Росія атакувала нашу країну. Армія продовжує завдавати ворогу суттєвих втрат, знищувати техніку і особовий склад окупантів. Ми обов’язково переможемо! Слава Україні! – заявив Олексій Резніков.

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