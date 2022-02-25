Росіяни обступили місто Конотоп, що на Сумщині, а техніка Російської Федерації йде на Київ.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

– На сьогоднішній день у кільце взято місто Конотоп, місто Охтирка героїчно двічі відбила ворожий наступ. На жаль, населені пункти Сумської області стоять в облозі, – сказав він.

Він додав, що техніка ворога з міста Суми вийшла у напрямку Києва

– Дуже багато техніки, що пройшла транзитом, прямує на західний напрямок. Звертаюсь до всіх, хто може боротися зі зброєю в руках, зустріти ворога на нашій рідній землі, – сказав голова Сумської ОДА.

Зранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив війну проти України.

За лічені хвилини після звернення Путіна, стратегічні об’єкти України зазнали ракетних ударів з боку ЗС РФ.

Ввечері того ж дня президент Володимир Зеленський оголосив загальну мобілізацію.

Незадовго після цього, український президент звернувся до народу, в якому розповів про підсумки першого дня війни України з Російською Федерацією.

Дивіться онлайн-карту обстрілів та боїв на території України.